В сети показали фото очередного "груза 200" у наемников Путина на Донбассе

Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал фото боевика, которого ликвидировали на Донбассе в субботу, 9 марта.

Их он опубликовал в Facebook.

"200_бригада. 09.03.19 пополнилась очередным бойцом, Яковлев Михаил. Все будет Украина и победа за нами! " – подписал снимки он.

Боевик входит в базу "Миротворец", россиянин, родом из Кировска. Уточняется, что Яковлев "сознательно нарушил государственную границу Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали месячный улов "бригады 200" у боевиков на Донбассе.

Помимо этого, также ранее военный эксперт Михаил Жирохов заявил о колоссальных потерях боевиков на Донбассе, которые не скрывают даже сами оккупанты.

Также стало известно, что семьям боевиков приказали молчать об огромных потерях на Донбассе.