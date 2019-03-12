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В Харькове произошла перестрелка: фото и рассказ очевидцев

вторник, 12 марта 2019, 12:15
Фото: 057.ua

Вечером в понедельник, 11 марта, в Харькове, на проспекте Московский, произошла перестрелка, в результате которой ранения получил 30-летний мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"В тяжелом состоянии 30-летнего харьковчанина с огнестрельным ранением грудной клетки медики госпитализировали в больницу. Для поиска злоумышленников по городу Харькову и Харьковской области вводилась в действие полицейская операция "Сирена", - говорится в сообщении полиции.

Как передает 057, по словам жителя квартиры на Московском проспекте, 226, около 21.00 он увидел, как из его двора выезжала карета "скорой" и потом полиция.

"Жена была дома с дочкой, но никаких подозрительных звуков не слышала", - отметил мужчина.

Еще один житель этого дома, слова которого приводит издание, отметил, что вечером 11 марта видел двух мужчин в масках.

Правоохранители выяснили, около девяти часов вечера на парковке двое неизвестных с применением вероятно огнестрельного оружия совершили нападение на мужчину. На данный момент нападавших разыскивают.

Их приметы: мужчины ростом 160-170 см, крепкого телосложения, на вид 20-25 лет. Были одеты в черные куртки и штаны.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ночь на 20 августа возле здания горсовета в Харькове произошла перестрелка.

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