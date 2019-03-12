Во Львове на горячем поймали наглых мошенников: фото

Во Львове задержали трех преступников, которые втерлись в доверие 85-летним супругам и ограбили их.

Об этом сообщает пресс-служба полиции во Львовской области.

"Открывая двери, пожилые супруги с улицы Мазепы не подозревали, что их ждет. Произошло это около 17 часов накануне. Двое мужчин начали настойчиво заходить в квартиру рассказывая, что они заботятся о пожилых, даря им различные вещи. Неизвестные начали раскладывать принесенную посуду, подключать телевизор. 85-летние мужчина и женщина радовались, что есть такие люди, которые заботятся о пенсионерах", - рассказали правоохранители.

Они отвлекли стариков, а сами вытащили из квартиры 2 тысяч долларов и 20 тысяч гривен, золото.

"Эти сбережения супруги накопили за много лет и хотели оставить в наследство внуку, поскольку их сын умер. На лестничной клетке злоумышленники пересеклись с соседом супругов, который обратил внимание на чужаков. Поднявшись выше он увидел, что соседка плачет и кричит, что их ограбили. Не растерявшись, мужчина выглянул в окно и увидел автомобиль Mercedes, в который сели злоумышленники. Немедля он набрал 102", - добавляют в полиции.

Вскоре правоохранители задержали троих преступников – 22-х, 36-х и 16-ти лет. Преступников грозит до шести лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло ограбление на крупную сумму.