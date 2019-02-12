В Киеве произошло ограбление на полмиллиона долларов: что известно

Во вторник, 12 февраля, в Киеве произошло дерзкое ограбление на несколько десятков тысяч долларов, в столице ввели план-перехват.

Об этом сообщает Информатор.

Так, средь бела дня в Голосеевском районе столицы трое мужчин, лица которых скрывали маски, обстреляли автомобиль мужчины и украли из него 40 тысяч долларов. После этого преступники скрылись на BMW на прибалтийских номерах.

Жертва ограбления сама обратилась в полицию. Они обстреляли его авто Nissan и украли оттуда сумку, в которой было 40 тысяч долларов и скрылись с места происшествия. Предположительно, они уехали в сторону Амурской площади.

Как сообщал "Апостроф", ранее в результате дерзкого ограбления с расстрелом авто в Киеве в четверг, 6 декабря, преступники украли сумку с деньгами и сбежали.