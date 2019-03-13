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Машина на скорости влетела в билборд: появились фото и видео смертельного ДТП с переворотом на Волыни

среда, 13 марта 2019, 21:55

В среду, 13 марта, в Ровенской области произошла смертельная авария: автомобиль вылетел с трассы, сбил билборд, дерево и перевернулся.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

В аварии погибла женщина-водитель. Трагедия произошла около 14:30 в селе Панталия Дубенского района.

По предварительной информации водитель автомобиля "Peugeot 3008", 40-летняя жительница поселка Теофиполь Хмельницкой области, двигаясь в направлении Львова, по неизвестным пока причинам, не справилась с управлением, сбила сначала металлическую конструкцию билборда, затем дерево и слетела в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП женщина, которая в салоне находилась одна, погибла на месте происшествия. Ее тело из поврежденного авто доставали спасатели.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, сотрудником следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 12 марта в Днепре на перекрестке улиц Илларионовской и Буковинской столкнулись внедорожник Great Wall и грузовик.

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