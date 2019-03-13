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В Днепре грузовик и внедорожник устроили кровавое ДТП: фото 18+

среда, 13 марта 2019, 08:17

12 марта в Днепре на перекрестке улиц Илларионовской и Буковинской столкнулись внедорожник Great Wall и грузовик. От полученных травм водитель легкового автомобиля погиб на месте, двух пассажиров транспортного средства забрала "скорая".

Как сообщает "Информатор", ДТП случилось около 21:10.

По предварительной информации, Great Wall ехал по главной улице Буковинской, а грузовик двигался по Илларионовской. Удар пришелся на сторону водителя. Также в салоне автомобиля находились мужчина и женщина. Их доставили в городские больницы № 6 и № 16 с подозрением на закрытые черепно-мозговые травмы.

Водитель грузового автомобиля не пострадал, но находится в шоковом состоянии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 11 марта в Дарницком районе Киева произошла авария с участием двух автомобилей и двух пешеходов, в том числе ребенка.

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