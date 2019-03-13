Сотни трупов: в Украине зафиксировали необъяснимую гибель животных, фото

В Акимовском районе Запорожской области произошла массовая гибель птиц и животных.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Сотни трупов грачей, фазанов, куропаток, ворон, "краснокнижных" хищников - канюк мохноногих и канюк обыкновенных были обнаружены 7 марта местными охотниками возле полей с рапсом в районе села Лиманское. Позже выяснилось, что и в других местностях района также массово гибнут птицы, а также животные - лисы и собаки.

По мнению охотников, причиной мора животных может быть зерно зеленого цвета, применяемого аграриями для борьбы с грызунами, которое обнаружено в местах массового падежа птиц.

Полицейский патруль Кирилловского подотдела Мелитопольского отдела полиции зафиксировал факт гибели птиц и животных. Ведется следствие. Акимовская ветеринарная служба также проводит собственное расследование инцидента.

Местные охотники также заявили, что подобные случаи происходят в районе не в первый раз, и заявили местной власти, что обеспокоены бесконтрольным использованием ядохимикатов аграриями, что угрожает жизни не только животных и птиц, но и людей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети разгневались из-за "спасения" чиновниками сотен контрабандных птиц.