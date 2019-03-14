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Под Киевом иностранец устроил смертельное ДТП на переходе: фото

четверг, 14 марта 2019, 23:32

Вечером в четверг, 14 марта, на автодороге Киев-Одесса автомобиль насмерть сбил 18-летнего парня.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Трагедия произошла на 36 км трассы, в Васильковском районе, около 20:00.

Правоохранители выяснили, что двое друзей вдоль дороги катили технически неисправный мотоцикл и в момент, когда они пытались перейти дорогу по пешеходному переходу, на одного из друзей был совершен смертельный наезд. Водитель не справился с управлением.

Известно, что водитель является гражданином Таджикистана, который нелегально находится на территории Украины и на данный момент также находится под следствием по другому уголовному производству.

На момент ДТП водитель был трезв по результатам освидетельствования.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 8 марта на Троещине автомобиль Chevrolet Aveo службы такси Uklon сбил мужчину, который от полученных травм пострадавший скончался на месте.

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