​В Киеве таксист насмерть сбил пешехода: опубликованы фото и видео жуткого ДТП

8 марта на Троещине автомобиль Chevrolet Aveo службы такси Uklon сбил мужчину, от полученных травм пострадавший скончался на месте.

Об этом сообщает "Информатор", публикуя соответствующие фото и видео.

Авария произошла около 20:20 по адресу проспект Владимира Маяковского, 44.

По предварительной информации, Chevrolet двигался по Маяковского в сторону улицы Марины Цветаевой. В этот момент мужчина 1960 года рождения переходил проезжую часть в неположенном месте. Напротив дома №44 произошел столкновение.

У мужчины был открытый перелом ноги. До приезда медиков ему оказывали первую помощь прохожие. Пострадавшего в тяжелом состоянии погрузили в "скорую". К сожалению, от полученных травм он скончался на месте.

Как сообщает издание, до подземного перехода необходимо было пройти около 100 метров. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали инцидента будут выяснять правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", 8 марта в Голосеевском районе Киева на перекрестке улиц Голосеевской и Саперно-Слободской произошло ДТП с участием двух женщин.