В Днепре массовое ЧП в школе: пострадали сотни детей

В четверг, 14 марта, в Днепре произошло серьезное ЧП в одной из школ: в учебное заведение не пришли 512 учеников из 904 из-за плохого самочувствия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"14 марта на обучение в школу в Шевченковском районе не появились 512 учеников из 904. По неофициальной информации, 94 из них пожаловались на плохое самочувствие. 12 школьников госпитализированы в больницу. Им оказывается медицинская помощь", - уточнили в пресс-службе полиции.

На данный момент в школе работают сотрудники отдела ювенальной превенции областной полиции.

Также на место выехала санэпидемстанция, сотрудникам которой предстоит выяснить причины ухудшения самочувствия школьников.

Как сообщал "Апостроф", ранее в школе Запорожья произошло ЧП, много детей оказались в больнице.