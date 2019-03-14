В Житомире педофил изнасиловал ребенка: фото извращенца

В среду, 13 марта, сотрудники полиции в Житомире задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании малолетнего ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.
Как отмечается, вызов на спецлинию 102 поступил около 20:00: сообщили о совершении сексуального насилия над ребенком.
Когда инспекторы прибыли на место, то выяснили, что мужчина заперся с ребенком в помещении и, вероятно, совершил неправомерные действия сексуального характера.
Гражданина, который мог быть причастен к данному преступлению, задержали патрульные полицейские.
Для установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали работников следственно-оперативной группы.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", киберполиция обнаружила в Винницкой области женщину, которая использовала своего 4-летнего сына для съемок в порно.