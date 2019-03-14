В России маленьких детей нашли в запертой квартире с мертвой матерью: видео

В центре Санкт-Петербурга в квартире на улице Захарьевской трое маленьких детей оказались запертыми вместе с телом умершей матери.

Об этом сообщает местное издание 78.ру.

В полицию обратилась соседка, которая рассказала, что в запертой комнате коммуналки плачут дети. В квартире полиция обнаружила тело 37-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти и троих её детей: 2,5-летнего и 4,5-летнего мальчиков, а также девятимесячную девочку. Всех детей доставили в больницу. Обнаруженные во вскрытой квартире дети не были напуганными, так как думали, что мама спит.

Отмечается, что семья переехала в дом недавно - соседи с ней были не знакомы. Предположительно, женщина была тяжело больна. В ближайшее время детей заберет к себе родной отец.

Как сообщал"Апостроф", в Москве в квартире спасатели обнаружили 5-летнюю девочку-маугли. У ребенка, которого нашли среди залежей мусора, обнаружили гнойный отит и вросший в шею провод.