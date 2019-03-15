Крепко получил от мамы: появилось видео с украинским горе-водителем, гонявшим от полиции по дворам

11 марта в Киеве пьяный водитель убегая от правоохранителей перекинул авто на крышу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

На линию полиции поступила информация, что водитель в состоянии опьянения сел за руль автомобиля Chery и уехал в неизвестном направлении. Копы отправились на вызов и на улице Тернопольская заметили авто с ориентировкой. Однако по их требованиям мужчина за рулем отказался остановиться и начал скрываться.

Позже, пытаясь убежать от полиции, пьяный водитель в одном из дворов наехал на бордюр и дерево, в результате чего авто перевернулось. Вследствие ДТП водитель не пострадал, но машина получила механические повреждения.

Во время общения с водителем, инспекторы сразу заметили у него явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование, чтобы выявить наличие алкоголя в крови. Но сам мужчина отказался от процедуры на месте или в медучреждении.

Позже подошла его мама, которая провела с сыном разъяснительную беседу.

"У тебя беременная жена, ты можешь хотя бы ради нее быть человеком", - с такими словами в присутствии патрульных, мать ругала водителя автомобиля.

Вследствие инцидента на водителя, местного жителя 1993 года рождения, патрульные оформили административные материалы по части 1 статьи 130 (управление с признаками алкогольного опьянения) КоАП, протокол по статье 124 (за совершение дорожно-транспортного происшествия) КоАП и протокол по статье 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) КоАП.

Как сообщал "Апостроф", 26 января полицейские задержали серийного грабителя, за которым устроили погоню на авто.