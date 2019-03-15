Взрывы бомб и эхо балканской войны: новые подробности и видео кровавого теракта в Новой Зеландии

В пятницу, 15 марта, в двух мечетях Новой Зеландии открыли стрельбу - погибли 40 человек.
Об этом сообщает издание The Guardian.
Местная полиция задержала четверо подозреваемых в терактах в мечетях - трое мужчин и одна женщина. Отмечают, что никто из них ранее не фигурировал в списках подозреваемых в терроризме, составляемых спецслужбами.
"Пока новозеландский террорист ехал в машине, в салоне играл знаменитый Remove Kebab. Это песня-мем времен балканской войны - патриотический сербский гимн. Брентон определенно пытался сделать свою атаку максимально артистичной", - написали в Telegram-канале Mash.
По данным очевидцев, еще одна стрельба произошла на Стрикленд Стрит, но эта информация пока не подтверждена.
По последней информации, в результате трагедии погибли 40 человек, а еще 50 ранены.
В связи с терактом в городе закрыли все школы и государственные учреждения. Власти просят людей не покидать свои дома. Правоохранительные органы не исключают, что у преступников могут быть сообщники, которые пока находятся на свободе. Полиция также оцепила мечеть в городе Данидин. Она упоминалась в манифесте террориста как первоначальная цель для атаки.
"Новая Зеландия в панике вся. Только что полиция Окленда уничтожила две бомбы на трамвайной станции. Силовики оцепили ее из-за двух подозрительных рюкзаков, использовали дистанционных роботов и устроили подрыв. Действительно ли там были бомбы или это просто чьи-то забытые вещи - неясно", - отметили в Telegram-канале Mash.
Как сообщал "Апостроф", ранее стрельба в мечети произошла и на юге Франции.