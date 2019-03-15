Взрывы бомб и эхо балканской войны: новые подробности и видео кровавого теракта в Новой Зеландии

Также на улицах Крайстчерча, где произошел теракт, правоохранители обнаружили несколько самодельных взрывных устройств, которые были установлены на припаркованных автомобилях - полиция их обезвредила.

По данным очевидцев, еще одна стрельба произошла на Стрикленд Стрит, но эта информация пока не подтверждена.

По последней информации, в результате трагедии погибли 40 человек, а еще 50 ранены.

В связи с терактом в городе закрыли все школы и государственные учреждения. Власти просят людей не покидать свои дома. Правоохранительные органы не исключают, что у преступников могут быть сообщники, которые пока находятся на свободе. Полиция также оцепила мечеть в городе Данидин. Она упоминалась в манифесте террориста как первоначальная цель для атаки.