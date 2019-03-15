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Взрывы бомб и эхо балканской войны: новые подробности и видео кровавого теракта в Новой Зеландии

пятница, 15 марта 2019, 10:13

В пятницу, 15 марта, в двух мечетях Новой Зеландии открыли стрельбу - погибли 40 человек.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Местная полиция задержала четверо подозреваемых в терактах в мечетях - трое мужчин и одна женщина. Отмечают, что никто из них ранее не фигурировал в списках подозреваемых в терроризме, составляемых спецслужбами.

Напомним, первым задержанным был 28-летний Брентон Таррант из Австралии, придерживающийся ультраправых взглядов. Он вел прямую трансляцию убийств в сети в течение 17 минут. Перед тем, как отправиться на преступление, он призвал пользователей подписаться на самого популярного YuoTube-блогера мира PewDiePie.

"Пока новозеландский террорист ехал в машине, в салоне играл знаменитый Remove Kebab. Это песня-мем времен балканской войны - патриотический сербский гимн. Брентон определенно пытался сделать свою атаку максимально артистичной", - написали в Telegram-канале Mash.

Также на улицах Крайстчерча, где произошел теракт, правоохранители обнаружили несколько самодельных взрывных устройств, которые были установлены на припаркованных автомобилях - полиция их обезвредила.

По данным очевидцев, еще одна стрельба произошла на Стрикленд Стрит, но эта информация пока не подтверждена.

По последней информации, в результате трагедии погибли 40 человек, а еще 50 ранены.

В связи с терактом в городе закрыли все школы и государственные учреждения. Власти просят людей не покидать свои дома. Правоохранительные органы не исключают, что у преступников могут быть сообщники, которые пока находятся на свободе. Полиция также оцепила мечеть в городе Данидин. Она упоминалась в манифесте террориста как первоначальная цель для атаки.

"Новая Зеландия в панике вся. Только что полиция Окленда уничтожила две бомбы на трамвайной станции. Силовики оцепили ее из-за двух подозрительных рюкзаков, использовали дистанционных роботов и устроили подрыв. Действительно ли там были бомбы или это просто чьи-то забытые вещи - неясно", - отметили в Telegram-канале Mash.

Как сообщал "Апостроф", ранее стрельба в мечети произошла и на юге Франции.

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