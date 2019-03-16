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Стычки "Нацкорпуса" с полицией в Полтаве: появились видео, фото и подробности
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Стычки "Нацкорпуса" с полицией в Полтаве: появились видео, фото и подробности

суббота, 16 марта 2019, 16:54

В Полтаве во время визита президента Петра Порошенко между представителями "Нацкорпуса" и "Нацдружин" и полицией произошел конфликт, в результате которого были задержаны более 10 человек.

Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".

Конфликт произошел на Театральной площади, где ожидали президента Петра Порошенко. Полиция задержала около полутора десятка парней.

"По информации пресс-службы полиции Полтавской области, группа молодых людей бросала в правоохранителей игрушечных поросят. На замечание правоохранителей они не реагировали. После продолжения агрессивного поведения задержали около 10 человек. Мужчин опрашивают относительно цели их пребывания и их действий. Выясняют обстоятельства. Предварительная квалификация их действий - мелкое хулиганство", - сказано в сообщении.

После этого Порошенко выступил перед полтавчанами со сцены. В то же время, с другой стороны театра, на площади представители Нацкорпуса проводили акцию "Свинарчуков за решетку".

Как сообщает пресс-служба полиции Полтавской области, около 14:00 в центре города "группа молодых людей пыталась спровоцировать конфликт с работниками полиции, которые несли службу по охране общественной безопасности и порядка на площади у театра Н. В. Гоголя".

Отмечается, что в результате провокации пострадал один гражданский.

Как сообщал "Апостроф", подобная акция также прошла 16 марта в центре Киева.

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