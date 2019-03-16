Летающие свинки от "Нацкорпуса": появились видео и фото акции протеста в Киеве

В сети появились фото и видео акция протеста организаций "Национальный корпус" и "Национальные дружины" против коррупции в оборонной сфере под лозунгом "Свинарчуков Порошенко – за решетку".

Трансляцию с места событий вел фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Главной целью протеста организаторы назвали публичное обращение к президенту Украины Петру Порошенко с требованием немедленно арестовать всех участников коррупционной схемы в "Укроборонпроме".

Также представители "Нацкорпуса" и "Нацдружин" требовали ареста фигурантов дела о коррупции в оборонной отрасли, бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.

В ходе время акции под администрацией президента участники скандировали "Свинарчуков за решетку!" и "обстреляли" АП из импровизированной рогатки игрушечными свиньями.

Как сообщает "Украинская правда", в "Нацкорпусе" заявили об "избиении и задержании" нескольких участников акции в Полтаве, где 16 марта находится президент Петр Порошенко, пытавшихся "задать ему вопросы".

В свою очередь в МВД Украины сообщили, что ситуация в Киеве "спокойная и контролируемая".

"Массовые мероприятия проходят без нарушений общественного порядка. В них принимает участие около 2 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", посольство США опубликовало предупреждение в связи с митингом "Нацкорпуса".