Водитель маршрутки в Киеве жестоко избил пассажира: фото и подробности дикой истории

В Киеве водитель маршрутки сильно избил пассажира, который потребовал у него сдачу.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Хотел бы предупредить людей через вашу страницу, чтобы были аккуратней в 825 (Киев-Боярка) маршрутке. Дело в том, что там меня побил водитель маршрута за то, что я поднял кипиш по поводу сдачи, которую не получил. Сейчас лежу в областной клинической больнице, корпус №2 "челюстно-лицевое". Состояние тяжелое. Это произошло 7.03.19 близко к 21:30 вечера, когда я возвращался с работы. Будьте аккуратны, нафиг надо такая сдача", - приводятся в сообществе слова пострадавшего.

Также опубликованы фото пассажира и справки из больницы.

Издание "Обозреватель" сообщает, что пострадавший - Роман Недзвецкий. Инцидент произошел, когда он в 7 часов вечера возвращался домой с работы, сев в маршрутку в Чабанах.

"Он передал водителю 15 грн, а сам проезд стоит 13 грн. Но сдачу ему так никто и не передал. Маршрутка была полной, он находился на задней площадке. Сначала он крикнул водителю, что сдачу не передали, но ответа не было. Тогда он пробрался поближе и еще раз сказал, что сдачи не дали. На что водитель перепрыгнул со своего места в салон, открыл двери и вытолкал мужа на остановку в Вите Почтовой. Роман упал и ударился головой о бордюр. Водитель же начал бить его лежащего ногами. Потом запрыгнул назад и уехал. Никто из пассажиров не заступился", ‒ рассказала жена Романа Елена.

После избиения водителем у мужчины открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом челюсти в трех местах и сломан нос. На 19 марта ему назначена операция.

"Будут вставлять семь титановых пластин, сама операция стоит 18 тысяч гривен, это без лечения", ‒ сказала жена.

В день нападения полиция приехала в больницу и взяла заявление у пострадавшего. На следующий день близкие Романа поехали в депо перевозчика.

"Говорили с диспетчерами, они пообещали выяснить. Но так и не перезвонили. Когда мы с ними связались, они сказали: "А кто же признается". И на этом пока все", ‒ рассказала Елена.

"Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Есть свидетель, который звонил на 102 и сказал, что произошло. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит, вследствии чего были получены такие травмы: от падения, от ударов и так далее. Также будет проведено опознание. Личность водителя пока не установлена, мы ищем", ‒ рассказали в полиции.

Ранее в Броварах Киевской области водитель маршрутки набросился на ребенка-сироту, который хотел проехать по городу по единому билету.

Как сообщал "Апостроф", под Ивано-Франковском водитель маршртуки насмерть сбил пассажирку, которая вышла из салона.