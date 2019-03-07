Под Ивано-Франковском водитель маршрутки умудрился задавить насмерть пассажира: фото

6 марта в селе Пядики Ивано-Франковской области маршрутное такси насмерть сбило пассажирку, которая вышла из транспортного средства.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

По информации правоохранителей, 46-летний водитель маршрутки совершил наезд на 37-летнюю местную жительницу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Полицейские отправили водителя на экспертизу, где у него отобрали кровь на проверку состояния опьянения.

Правоохранители проводят проверку по факту смерти женщины, открыто уголовное производство.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 6 марта на набережной в Запорожье произошло ДТП с участием внедорожника и автобуса, который перевозил военных.