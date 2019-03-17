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Под Днепром полиция открыла огонь по опасному евробляхеру: первые фото

воскресенье, 17 марта 2019, 14:02

В воскресенье, 17 марта, под Днепром (Вольногорск) водитель евробляхи, отказавшись предъявить правоохранителям документы, бросил в них гранату, в результате чего один полицейский получил ранения.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в Facebook, опубликовав фото с места ЧП.

"На просьбу предоставить для проверки документы в полицейских летит граната. Взрывом одного полицейского ранило, напарник реагирует, и злоумышленник не успевает выдернуть чеку на второй гранате. Останавливает его, выстрелом из табельного оружия. Злоумышленник ранен и задержан", - написал он.

Князев назвал полицейских, задержавших преступника, "героями, которые выполняют свою повседневную работу", причем "несмотря ни на что".

Как сообщал "Апостроф", в Киеве агрессивный водитель открыл стрельбу по микроавтобусу.

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