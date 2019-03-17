В Днепре неизвестные устроили кровавое ЧП с трамваем: фото и видео

В субботу, 16 марта, в Днепре неизвестные бросили большой камень в окно трамваю, в результате камень угодил пассажиру электротранспорта прямо в голову.

Об этом сообщает Информатор.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Михаила Грушевского. Тем вечером трое мужчин зашли в трамвай маршрута № 12.

Поскольку мужчины, по всей видимости, были нетрезвы, то платить за проезд не захотели о чем и сообщили кондуктору, пообещав выйти на ближайшей остановке.

Так, собственно, и произошло. Правда, выйдя горе-пассажиры бросили в боковое окно первого вагона камень. Огромный булыжник пробил стекло и разбил голову мужчине. Другие пассажиры сразу же бросились пострадавшему на помощь. В итоге, пострадавшего госпитализировали. И вскоре правоохранители задержали двух из троих нападавших.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Запорожьем пассажирский поезд попал под "обстрел".