​Пассажирский поезд попал под "обстрел" под Запорожьем: фото последствий

В селе Бабурка на железнодорожном соединении "Запорожье-Киев" неизвестные забросали камнями поезд, выбив стекла в нескольких вагонах.

Об этом сообщается в группе "Это Запорожье" в Instagram.

"И снова Бабурка! Вчера в поезде Запорожье - Киев, в районе бабурских холмов, были камнями выбиты окна в нескольких вагонах. Лавочки, автобусы, поезда... Бабурчане вы что, с другой планеты? Поймайте этих озлобленных оленей", - говорится в сообщении.

На снимках, опубликованных в сообществе, очевидец продемонстрировал камни, которыми были разбиты окна, и осколки по всему вагону.

Под постом появились разгневанные комментарии пользователей.

"На песках жгут камыш, а на Бабурке бьют автобусы и поезда. Запорожье б*я!", "Печально. Наверно шантропа развлекается. Беднота, спорт кружки платные, вот они и шарятся и херней занимаются", "Пз*ц, как за*бали эти конченые, которые такое исполняют на бабурке. Откуда эти черти взялись? Уже почти месяц эта гнида б*ять со своими шляпами у нас исполняют такое", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", недавно в поезде "Интерсити" №763 сообщением Киев-Одесса неадекватный пассажир избил проводника.