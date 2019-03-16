РУС. | УКР.

суббота, 16 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

16 марта

12:06
Люди Путина цинично улыбались: появилось видео мощной речи в ООН о захвате Крыма
12:03
Как работают украинские снайперы на Донбассе: в сети показали мощное видео
11:54
MARUV рассказала, как убегала от милиции и получила стаканом в нос
11:47
​В Киеве произошла трагедия с 18-летним парнем: фото и видео
11:35
Скандальная MARUV заявила про нежелание быть частью украинской "касты"
11:23
Кандидат в президенты Данилюк будет судиться с олигархическими телеканалами
11:14
Центр Киева перекрыт полицией: опубликованы фото и названия улиц
11:12
​В центре Киева пьяный неадекват напал с пистолетом на прохожих: фото, видео и подробности инцидента
11:10
Пребывающую в коме певицу Началову срочно прооперировали
11:00
Что сейчас происходит на Шулявском мосту: фото и карта пробок
11:00
Заря - Шахтер Онлайн видео трансляция матча
10:45
Где смотреть онлайн мужскую эстафету чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Пассажирский поезд попал под "обстрел" под Запорожьем: фото последствий

суббота, 16 марта 2019, 10:36

В селе Бабурка на железнодорожном соединении "Запорожье-Киев" неизвестные забросали камнями поезд, выбив стекла в нескольких вагонах.

Об этом сообщается в группе "Это Запорожье" в Instagram.

"И снова Бабурка! Вчера в поезде Запорожье - Киев, в районе бабурских холмов, были камнями выбиты окна в нескольких вагонах. Лавочки, автобусы, поезда... Бабурчане вы что, с другой планеты? Поймайте этих озлобленных оленей", - говорится в сообщении.

На снимках, опубликованных в сообществе, очевидец продемонстрировал камни, которыми были разбиты окна, и осколки по всему вагону.

Под постом появились разгневанные комментарии пользователей.

"На песках жгут камыш, а на Бабурке бьют автобусы и поезда. Запорожье б*я!", "Печально. Наверно шантропа развлекается. Беднота, спорт кружки платные, вот они и шарятся и херней занимаются", "Пз*ц, как за*бали эти конченые, которые такое исполняют на бабурке. Откуда эти черти взялись? Уже почти месяц эта гнида б*ять со своими шляпами у нас исполняют такое", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", недавно в поезде "Интерсити" №763 сообщением Киев-Одесса неадекватный пассажир избил проводника.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Неужели долгожданное тепло: синоптики рассказали о погоде на выходные

Украинцев обрекают на болезни и смерть: в чем опасность новой инициативы Минздрава

Несмотря на крики о новой армии, мы видим только новые хищения - Андрей Билецкий

НАТО может принять неожиданное решение по Украине и Грузии - эксперт по Альянсу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: