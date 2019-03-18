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Катастрофа MH17 на Донбассе: на Западе дали важный совет Украине и назвали срок финального вердикта

понедельник, 18 марта 2019, 14:59

Адвокат Джерри Скинер рассказал о том, как продвигается расследование катастрофы МН17 на Донбассе.

"Украина может и должна использовать больше правовых инструментов. Есть несколько судов, которые позволяют вам попробовать привлечь к ответственности государство за такой тип преступлений. Есть дипломатические средства, экономические санкции и, конечно, военные инструменты. Хотя я не сторонник дальнейших военных действий. Украина сделала то, что было нужно для защиты своего народа и его свободы", - сказал он.

Юрист напомнил, что Украина подала в ЕСПЧ четыре иска, один из которых был отклонен.

"Остальные имеют небольшой охват и рассматривают специфические вопросы, касающиеся малых групп людей. Я обращался с предложением подать всеобъемлющий иск по компенсации за оккупацию территории, нарушение суверенитета, захват объектов промышленности, принудительное перемещение населения, 2 млн беженцев, уничтожение инфраструктуры и убийство более чем 20 тыс. гражданскому населению. Связывался с юристами Министерства иностранных дел Украины, но пока что они не заинтересованы в переговорах. Впрочем, я до сих пор открыт к диалогу. Против врага, который делает все, что ему заблагорассудится, нужно применять все имеющиеся средства", - добавил Скиннер.

Решение суда по катастрофе будет принято во второй половине 2019-го или в начале 2020-го.

"Путин и Россия могут никогда не признать, что это сделали они. Однако им придется иметь дело со всеми теми проблемами, которые им создаст решение суда по иску родных", - сказал адвокат.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские пограничники задержали боевика из банды "Восток", который "охранял" обломки малайзийского пассажирского самолета рейса MH17, сбитого на оккупированном Донбассе.

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