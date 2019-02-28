Задержан боевик ДНР, который "охранял" обломки сбитого на Донбассе Boeing MH17: видео

Украинские пограничники задержали боевика из банды "Восток", который "охранял" обломки малайзийского пассажирского самолета рейса MH17, сбитого на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Оперативники Донецко-Луганского регионального управления пограничного ведомства задержали гражданина Украины, который принимал непосредственное участие в деятельности незаконного вооруженного формирования "Восток" и "охранял" обломки сбитого русскими самолета рейса MH17", - написал он.

На опубликованном видео задержанный рассказывает, откуда прилетела ракета и как боевики пытались скрыть эти факты, запугивая население.

Ранее СБУ объявила в розыск офицера ГРУ России Олега Иванникова, которого считают причастным к крушению малазийского Boeing MH17.

Напомним, самолет сбили 17 июля 2014 года недалеко от Тореза Донецкой области. Международное расследование установило, что самолет был сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства. Независимые исследователи утверждают, что "Бук" принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска (РФ). 24 мая 2018 власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в катастрофе самолета.

Как сообщал "Апостроф", расследование The Insider и Bellingcat свидетельствует о том, что ключевым фигурантом дела о сбитом Boeing MH17 является российский генерал-полковник Николай Ткачев, который имел позывной "Дельфин".

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