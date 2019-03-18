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На Героев Днепра в Киеве подожгли магазин Roshen: опубликовано фото

понедельник, 18 марта 2019, 09:26

В ночь на 18 марта на улице Героев Днепра в Киеве неизвестные подпалили магазин Roshen.

"Вот прямо сейчас на Героев Днепра горит магазин президента. Как вам такие политтехнологии?" - гласит подпись к фотографии, опубликованной в сети.

В комментариях пользователи активно обсуждают происшествие.

"Ну и нахера? Часто там отоваривался(", "Это же не миллион центров игровых автоматов в округе", "Я считаю, что это неправильно и преступно. Ненавижу вандализм! Правда есть примеры в истории, когда поджёг чего-либо устраивали в политических целях, как например Гитлер поджёг Рейхстаг, чтобы прийти к власти в Германии а магазин могли поджечь и люди, играющие на руку президенту", - пишут юзеры.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на 13 марта в Деснянском районе Киева произошел пожар в киоске "Суперлото".

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