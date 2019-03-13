В Киеве неизвестный устроил пожар в зале азартных игр: фото и видео с места ЧП

В ночь на 13 марта в Деснянском районе Киева произошел пожар в киоске "Суперлото". В момент возгорания внутри заведения находились сотрудники, которые успели выбежать на улицу.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел в 23:20 на проспекте Генерала Ватутина, 10. Огонь полностью уничтожил строение.

По предварительной версии, причиной происшествия стал умышленный поджог. Огонь уничтожил компьютеры и мебель.

Местные жители рассказывают, что в киоске играли на деньги в азартные игры. Перед началом пожара к МАФу подошел мужчина в темной одежде и с черным рюкзаком и бросил внутрь какой-то предмет, который спровоцировал пожар, рассказывают очевидцы.

Возле киоска правоохранители обнаружили элементы дымовой гранаты РДГ-55 МЧ, которая при действии может излучать языки пламени.

Ранее "Апостроф" сообщал, что очевидцы, оказавшиеся рядом в момент пожара магазина Roshen в Киеве, заявили о возможном поджоге здания.