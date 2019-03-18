Под Харьковом осквернили памятник погибшим участникам АТО: фото

В Купянске Харьковской области неизвестные осквернили памятник погибшим воинам АТО.

Как рассказали очевидцы, памятник облили красной краской.

"Безнаказанность порождает сепаратизм. Недавно из-за решетки вышла террористка - Оксана Субботина, которую задержали сотрудники СБУ во время попытки взорвать памятник УПА в Харькове, она получила условный срок. Вчера, суд по сроку давности закрыл дело надругательства над памятником жертвам теракта в Харькове, Владислав Градюшко, который это делал, не получил никакого наказания.

Сегодня облили краской Казацкий крест в Купянске. Этого мы так не оставим. За один наш памятник - упадет десять их", - пишут активисты в соцсетях.

Напомним, что казацкий крест открыли в Купянске 14 января 2018 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Москве неизвестные украли цветы с могилы советского поэта и артиста Владимира Высоцкого.