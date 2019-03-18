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Сети повеселило фото "двойника" Путина на молебне РПЦ

понедельник, 18 марта 2019, 12:43

В социальных сетях активно обсуждают фотографию "двойника" президента России Владимира Путина.

"Сегодня сторонники храма святой Екатерины собрались на молебен у Театра Драмы в Екатеринбурге.

На молебен прибыли известные актеры: Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Алексей Чадов, Михаил Галустян и даже двойник президента Дмитрий Грачев", - говорится в подписи под снимками.

Напомним, что в сети обратили внимание на странности во внешнем виде президента РФ Владимира Путина во время посещения им 23 августа военного музея в Курской области.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в квартире подозреваемого в отравлении Скрипалей Александра Евгеньевича Мишкина обнаружили мужчину с таким же именем и фамилией.

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