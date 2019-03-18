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Украинский пограничник убил сослуживца выстрелом в спину: первые детали трагедии

понедельник, 18 марта 2019, 15:59

В селе Сянки Турковского района Львовской области солдат отдела пограничной службы Мостиского пограничного отряда совершил выстрел в старшего смены пограничного наряда.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, пуля прошла насквозь через грудную клетку на вылет.

"На место происшествия немедленно вызвана карета скорой помощи. Врачи транспортировали пострадавшего в ближайшее медучреждение, но, к сожалению, во время транспортировки военнослужащий умер. Государственная пограничная служба выражает соболезнования семье и близким погибшего", - сообщили в полиции.

Военнослужащий, который совершил выстрел, задержан.

Правоохранители устанавливают обстоятельства, которые могли привести к данному событию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 16 марта в Харьковской области обнаружили тело солдата ВСУ, а полиция разоблачила убийц.

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