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Организатор - 22-летняя девушка: в Харькове задержали малолетних убийц солдата ВСУ

понедельник, 18 марта 2019, 11:58

16 марта в Харьковской области обнаружили тело солдата ВСУ, а полиция разоблачила убийц.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На линию правоохранительных органов поступило сообщение, что на расстоянии примерно 1 км от территории воинской части в городе Чугуеве в лесополосе обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Как выяснилось, убитым оказался 26-летний военнослужащий. Менее чем за сутки полиция задержала причастных к жестокой расправе. Ими оказались 15, 16 и 18-летние местные парни и 22-летняя девушка, жительница Харькова.

"В течение дня 13 марта компании находилась в городе Чугуеве. Около 23:00 на территории автовокзала они встретили мужчину, вместе с которым последовали в подъезд 9-этажного дома распивать спиртные напитки. Во время употребления алкоголя девушка рассказала ребятам, что 26-летний мужчина, якобы, ее изнасиловал. Также она сообщила, что у него есть банковская карта, на которой много денег, и предложила ребятам за вознаграждение убить мужчину", - говорится в сообщении.

Для реализации преступного умысла они разработали план убийства. Затем ребята предложили мужчине пойти с ними в лес, где жестоко убили его. Они нанесли пострадавшему несколько ударов ножом по голове, конечностям и туловищу. После того, как солдат потерял сознание, подростки забрали его одежду и другие вещи, сожгли и покинули место преступления.

Когда ребята вернулись к девушке, то сообщили, что выполнили заказ и показали в подтверждение видео.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 6, 11, 12, ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал "Апостроф", на территории воинской части в городе Лозовая (Харьковская область) обнаружено тело военнослужащего контрактной службы с перерезанным горлом. Позже в сети появились фото с места убийства.

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