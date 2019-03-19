РУС. | УКР.

вторник, 19 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

19 марта

05:34
Жена защитника Луганского аэропорта рассказала о "своей" войне
04:43
На дне океана нашли знаменитый авианосец США времен Второй мировой войны: фото и видео
03:31
Сети впечатлило видео, как банда малолетних уличных воровок "работает" в центре Киева
02:29
​"Смелость" из-за спин оккупантов: в сети напомнили о кровожадности сепаратистов в Крыму
01:29
​В Киеве на остановку может обрушиться "уставший" мост: фото
00:22
В Украине провели испытания суперброневика для ВСУ: опубликованы фото

18 марта

23:58
Кашу варить не собираюсь: в Украине ответили на наглое заявление Путина
23:46
Весна и пленные дети: в сети показали фото "праздника" от пропагандистов в Крыму
23:29
Больше Javelin: в США озвучили планы по поддержке Украины
23:00
Под Ровно от кори умер ребенок: врачи раскрыли странные детали
22:35
Новый бразилец для сборной Украины: появилась странная реакция Шевченко
22:31
"Представителя" Путина в Крыму приговорили к крупному сроку
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На дне океана нашли знаменитый авианосец США времен Второй мировой войны: фото и видео

вторник, 19 марта 2019, 04:43

Американский десантный корабль,малый авианосец, находящихся в эксплуатации Корпуса морской пехоты, был обнаружен на дне Тихого океана.

Как сообщают западные СМИ, речь идет об уникальном корабле, который оказывал значительную поддержку союзникам.

Строительство корабля началось в 1936 году, а на воду авианосец спустили в 1939-м. В 1940 году USS Wasp корабль включили в состав флота США.

Корабль принимал активное участие во Второй мировой войне.

Ранее "Апостроф" сообщал, что причиной посадки на мель балкера Maryland в Керченском проливе, который следовал в караване из Мариуполя в Италию с грузом металла, стало заиливание дна из-за построенного Крымского моста.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: