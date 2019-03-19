На дне океана нашли знаменитый авианосец США времен Второй мировой войны: фото и видео

Американский десантный корабль,малый авианосец, находящихся в эксплуатации Корпуса морской пехоты, был обнаружен на дне Тихого океана.

Как сообщают западные СМИ, речь идет об уникальном корабле, который оказывал значительную поддержку союзникам.

Строительство корабля началось в 1936 году, а на воду авианосец спустили в 1939-м. В 1940 году USS Wasp корабль включили в состав флота США.

Корабль принимал активное участие во Второй мировой войне.

Ранее "Апостроф" сообщал, что причиной посадки на мель балкера Maryland в Керченском проливе, который следовал в караване из Мариуполя в Италию с грузом металла, стало заиливание дна из-за построенного Крымского моста.