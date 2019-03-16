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Керченский мост стал причиной серьезного ЧП с кораблем из Украины

суббота, 16 марта 2019, 15:40

Причиной посадки на мель балкера Maryland в Керченском проливе, который следовал в караване из Мариуполя в Италию с грузом металла, стало заиливание дна из-за построенного Крымского моста.

Об этом сообщает Министерство временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

По данным международных систем мониторинга кораблей, морское судно под флагом Либерии двигалось из Мариупольского морского торгового порта в направлении итальянского порта Маргера. Высота судна Maryland составляет 13,9 метров, а его максимальная осадка 7,7 метров.

"Оккупанты установили ограничения по осадке судов на отметке 8 метров. При этом, по имеющейся информации, в районе поворота с Чушкинського на Еникальское колено Керчь-Еникальского канала, глубина конструкции на этом участке - 8,3 метра. Таким образом технические характеристики судна позволяли беспрепятственно осуществить выход из Азовского в Черное море. Однако, незаконно построенный Российской Федерацией Керченский мост в очередной раз стал препятствием для свободного прохода судов из Азовского в Черное море", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что из-за незаконного строительства моста и его неправильной конструкции, наблюдается заиливание дна и отложения песка в районе Керченского пролива.

"Причиной этого могут быть большое количество опор Керченского моста, которые занимают значительную площадь дна в Керченском проливе, а также препятствуют естественному перетоку воды из Азовского в Черное море", - добавили в министерстве.

Как сообщал "Апостроф", 21 января у входа в Керченский пролив в нейтральных водах загорелись два судна. В пожаре погибло более десятка человек.

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