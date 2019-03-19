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​Дальность поражения - 120 км: появилось видео испытания в Украине мощного ракетного оружия

вторник, 19 марта 2019, 06:28

В сети показали видео испытаний тактических ракетных комплексов военными ВСУ.

Об этом говорится в пресс-службе ООС.

"Согласно Минским договоренностям, которых Украина последовательно придерживается, такое вооружение, как тактические ракетные комплексы "Точка У", находятся в районах отвода на большом расстоянии от линии соприкосновения. Это и неудивительно, ведь дальность ведения огня такого ракетного комплекса составляет 120 километров", - говорится в сообщении.

По словам военных, проведенные тренировки показали, что для украинских ракетчиков нет ничего невозможного: они способны быстро выйти в нужный район, развернуться в боевой порядок и выполнить пуск ракет по целям.

"Пока - условным, но в случае необходимости ракеты будут лететь в реальные цели, ведь Объединенные силы прикрыты надежным ракетным щитом", - отметили в ООС.

Как сообщал "Апостроф", Россия развернула на своей границе в Калининградской области расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" со склада зенитного ракетного полка.

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