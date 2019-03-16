Россия развернула у границы мощное оружие с дальностью до 400 км: фото и видео

Россия развернула у своей границы в Калининградской области расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" из состава зенитного ракетного полка.

Как сообщают российские СМИ, комплексы "приступили к охране воздушного пространства Калининградской области".

Расчеты комплексов С-400 "Триумф" поступили на Балтийский флот в рамках государственного оборонного заказа. Ракетная система прибыла в Калининградскую область с полигона Капустин Яр в Астраханской области после учебных боевых стрельб.

Установки С-400 "Триумф" предназначены для поражения самолетов, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других видов противодействия. Дальность поражения может достигать 400 км.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российские оккупанты перебросили в аннексированный Крым еще одну систему противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С".