РУС. | УКР.

вторник, 19 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.00
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

19 марта

18:58
В центре Киева мужчина устроил кровавое ЧП: опубликованы фото
18:41
Нет издевательствам: в Киеве запретили цирк с животными
18:20
Украинский клуб объявил о трансфере перспективного африканца: опубликовано фото
18:13
Добивали ногами после выстрела: появились новые подробности убийства украинского пограничника
18:05
В "Фармаке" опровергли обвинения по поводу цены на популярное лекарство
18:00
Гороскоп на завтра: победы у Тельцов и негатив у Весов
17:56
Террор против Порошенко: активист рассказал о работе команды, несмотря на сложности
17:32
В украинском селе произошло "сладкое" ДТП: опубликованы фото и видео
17:22
Строительство очередного газопровода Путина вышло на финишную прямую: подробности
17:15
​Во второй тур выборов пройдут Тимошенко и Зеленский - соцопрос
17:15
Золота дзиґа-2019: объявлены номинанты украинского "Оскара"
16:59
Строительство Керченского моста идет неграмотно: инженер перечислил главные опасности
Все новости

Добивали ногами после выстрела: появились новые подробности убийства украинского пограничника

вторник, 19 марта 2019, 18:13

18 марта во Львовской области был застрелен пограничник, стали известны подробности его гибели.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Инцидент произошел в селе Сянки Турковского района около 13:00 во время несения службы. 20-летний солдат срочной службы выстрелил из автомата в инспектора пограничной службы. Также стало известно, что после этого он нанес раненому удар прикладом автомата по голове, от чего инспектор упал на землю. Солдат продолжил бить уже лежащего пограничника ногами, но его становили другие военнослужащие.

"Раненому сразу вызвали карету "скорой помощи" и в тяжелом состоянии доставили в Туркивской клинической больницы. По дороге в больницу инспектор пограничной службы умер", - говорится в сообщении.

Военнослужащий, из оружия которого прозвучал выстрел, задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи проводят досудебное расследование по статье "умышленное убийство" (ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины). Виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Как сообщал "Апостроф", в Сумской области в селе Новая Слобода недалеко от границы с Россией нашли тело 39-летнего украинского пограничника.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: