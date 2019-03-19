Добивали ногами после выстрела: появились новые подробности убийства украинского пограничника

18 марта во Львовской области был застрелен пограничник, стали известны подробности его гибели.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Инцидент произошел в селе Сянки Турковского района около 13:00 во время несения службы. 20-летний солдат срочной службы выстрелил из автомата в инспектора пограничной службы. Также стало известно, что после этого он нанес раненому удар прикладом автомата по голове, от чего инспектор упал на землю. Солдат продолжил бить уже лежащего пограничника ногами, но его становили другие военнослужащие.

"Раненому сразу вызвали карету "скорой помощи" и в тяжелом состоянии доставили в Туркивской клинической больницы. По дороге в больницу инспектор пограничной службы умер", - говорится в сообщении.

Военнослужащий, из оружия которого прозвучал выстрел, задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи проводят досудебное расследование по статье "умышленное убийство" (ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины). Виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Как сообщал "Апостроф", в Сумской области в селе Новая Слобода недалеко от границы с Россией нашли тело 39-летнего украинского пограничника.