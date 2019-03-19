"Нацкорпус" заявил о жестоком избиении его активистов полицией в Полтаве

В воскресенье, 17 марта, в Полтаве состоялся еще один протест "Национального Корпуса" - активисты явились на политическое мероприятие, в рамках которого должен был выступить с предвыборной агитацией Президент Петро Порошенко, и забросали сцену игрушечными поросятами. Присутствующие на мероприятии полицейские моментально отреагировали на действия активистов и многих из них задержали.

Об этом стало известно из сообщений на странице политической партии “Национальный Корпус. Полтава” в социальной сети Facebook.

На опубликованных представителями “Национального Корпуса” фотографиях видно, что количество полицейских значительно превышает количество активистов. Благодаря этому силовики быстро окружили митингующих, которые начали забрасывать сцену игрушечными свиньями, а дальше – началось задержание.

На видеозаписях, с места событий, можно увидеть, что полиция начала избивать некоторых активистов ногами и тащить их к автозакам. Сообщается, что в их числе был ветеран АТО Войцеховський Сергей, получивший в ходе боевых действий инвалидность – лишился руки. Вот, что он говорит о случившемся: "Мы стали напротив прохода, бросили игрушки, стали колоной в толпе, никому не грубя наблюдали за реакцией. В этот момент полиция с дубинками, в полном обмундрировании окружала нас. Тех к кому подбежали сзади, удалось повалить, после чего их лежачими начали бить. Удары приходились по костям, в область паха, такого не делал даже бывший беркут. Избитых погрузив в автозаки, без протоколов и причин задержания, увезли в неизвестном направлении. Мне повезло, что успели оттащить друзья, хотя я успел получить несколько ударов".

При этом в ходе силовых столкновений пострадали и рядовые граждане, которые пришли послушать выступление президента. В частности, полицейские толкнули пожилую женщину, которая, судя по видео, при этом ударилась головой.

Точное количество активистов, задержанных во время акции в Полтаве, пока не известно. При этом представители полтавского подразделения “Национального Корпуса” уже заявили, что оснований для задержания митингующих у полиции вовсе не было, ведь протест был мирным. Они также подчеркнули, что действия правоохранительных органов в Полтаве очень напоминают события 2014-го года, когда власть пыталась силой заставить украинцев молчать.

В этот же день, похожая акция прошла и в Киеве. В ходе нее активисты забросали игрушечными свиньями здание Администрации Президента. Впрочем, в столице до силовых столкновений с полицией не дошло.

Напомним, что митинг в Киеве также был организован представителями политической партии “Национальный Корпус”, в частности – лидером этой партии Андреем Билецким. В ходе акции протеста Билецкий заявил журналистам, что пока виновные в разворовывании денег украинской армии не окажутся за решеткой, “Национальный Корпус” продолжит бастовать.

Также, Андрей Билецкий рассказал о планах "Национального Корпуса" на ближайшие 2 недели.

"Приближаются выборы. Нам известно, что в стране ведется активная скупка голосов. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы эти фальсификации не прошли. Наши представители будут присутствовать на избирательных участках по всей стране и обеспечат украинцам право на свободное волеизъявление", – прокомментировал Билецкий.