Оговорка по Фрейду: Путин сделал показательное заявление о "референдуме" в Крыму

Известный российский журналист Андрей Мальгин подловил президента России Владимира Путина на интересной оговорке, которая касается оккупированного Крыма.

В социальной сети Мальгин процитировал российские СМИ, которые написали публикацию по поводу визита Путина в оккупированный Симферополь.

В сети активно обсуждают момент, связанный с российским президентом.

"Политический шулер и аферист во всей красе", "Он же уже признавал публично: "Мы там провели референдум", "Помним, помним...там ещё камуфляж и оружие в каждом универмаге продавались", "Если это действо называть референдумом, то о какой демократии можно говорить что в Крыму, что в России", - пишут в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети показали яркую фотожабу, на которой изображен президент России Владимир Путин в образе старушки.