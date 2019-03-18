​В сети появилась мощная фотожаба с Путиным-бабушкой

В сети показали яркую фотожабу, на которой изображен президент России Владимир Путин в образе старушки.

Соответствующий снимок опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым.

"Ну шо, бабушка уже приехала, крымчане?", - подписана фотожаба.

На картинке изображен Путин в старушечьем обличении и чепчике.

"Бабушка, по имени полового органа дедушки", - прокомментировали пользователи.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли наряд министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая прибыла на переговоры в Москву в платке.

Также в сети смеются над коллажем снимков президента России Владимира Путина с различными диктаторами, которых впоследствии свергли.

Ранее в сети появилась фотожаба на итоговую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.