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​В Москве прошли одиночные пикеты против аннексии Крыма: фото

воскресенье, 17 марта 2019, 23:48

Жители Москвы вышли на одиночные пикеты против российской аннексии Крыма.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на гражданского активиста из России Константина Котова.

По его словам, пикеты прошли в центре Москвы. Их участники держали в руках плакаты "Крым.Итоги" (с указание политузников Кремля), "Список Олега Сенцова", "Крым вам вместо пенсий".

Сам Котов вышел на Манежную площадь к памятнику маршалу Жукову с плакатом "Крым – это Украина" (на украинском языке).

Он сообщил, что к нему неоднократно подходили сотрудники российской полиции, но обошлось без задержания. Силовики только проверили документы активиста. Он уточнил, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму "вели съемку".

Котов рассказал, что к нему подходили агрессивные прохожие, которые говорили, что "Крым – это Россия, всегда был российским, только Хрущев его отдал".

Некоторые просили активиста "не портить им праздник".

"Одна женщина, которая сказала, что сама из Крыма, все пыталась вырвать у меня плакат и возмущалась, как это нам позволяют тут стоять. Обещала отправить фото в ФСБ", – рассказал Котов.

Как сообщал "Апостроф", 13 октября около полусотни украинский и посетителей книжной ярмарки во Франкфурте-на-Майне устроили молчаливую акцию у российского стенда с призывом освободить украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова.

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