В Днепре "зайцы" отправили полицейского в больницу: видео

В Днепре хулиганы бросили глыбу в окно трамвая, в котором находились пассажиры.
Как говорится в сюжете ТСН, в результате хулиганских действий травмы получил мужчина. Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.
Как рассказали очевидцы, камень в трамвай бросили парни, которые без билетов проехали одну остановку.
Подозреваемые в нападении были задержаны в нескольких кварталах от остановки, на которой вышли.
Пострадавшим оказался 25-летний полицейский, который во время нападения находился вне службы. Сейчас он находится дома.
В поврежденном трамвае заменили стекло и он уже вышел на линию.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в Утрехте, Голландия, после стрельбы по пассажирскому трамваю, местные правоохранители разыскивают уроженца Турции.