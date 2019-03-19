В Днепре "зайцы" отправили полицейского в больницу: видео

В Днепре хулиганы бросили глыбу в окно трамвая, в котором находились пассажиры.

Как говорится в сюжете ТСН, в результате хулиганских действий травмы получил мужчина. Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

Как рассказали очевидцы, камень в трамвай бросили парни, которые без билетов проехали одну остановку.

Подозреваемые в нападении были задержаны в нескольких кварталах от остановки, на которой вышли.

Пострадавшим оказался 25-летний полицейский, который во время нападения находился вне службы. Сейчас он находится дома.

В поврежденном трамвае заменили стекло и он уже вышел на линию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Утрехте, Голландия, после стрельбы по пассажирскому трамваю, местные правоохранители разыскивают уроженца Турции.