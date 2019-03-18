Смертельная стрельба в Утрехте: появилось фото стрелка и новые подробности трагедии

В Утрехте, Голландия, после стрельбы по пассажирскому трамваю, местные правоохранители разыскивают уроженца Турции.

Об этом сообщает Telegram канал "Directorate 4".

Как отмечается, нидерландская полиция опубликовала фото устроившего стрельбу в Утрехте. Им оказался 37-летний уроженец Турции Гекман Танис. Нидерландские силовики блокировали несколько зданий, где, предположительно, может находится Танис. Точное местонахождение преступника неизвестно. Под вооруженную охрану взяты аэропорт, вокзал и другие объекты инфраструктуры.

В городских мечетях начата эвакуация прихожан, отменены занятия в школах, власти объявили о повышении уровня террористической угрозы.

Кроме того, на пресс-конференции Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Питер-Яп Алберсберг заявил, что инциденты со стрельбой произошли в нескольких местах в городе Утрехт.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Новой Зеландии произошел массовый расстрел прихожан в двух местных мечетях на востоке страны, в результате чего 50 человек погибли.