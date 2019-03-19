В Харькове устроили огненный "праздник" владельцам авто: опубликованы фото ЧП

В ночь на 20 марта в трех районах Харькова сгорели семь автомобилей.

Транспортные средства повредило огнем в Основянском, Шевченковском и Киевском районах города, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

В Банном переулке загорелись сразу три автомобиля. Изначально возгорание возникло в Volkswagen Golf, а уже от него пламя перекинулось на соседние Subaru Forester и Mercedes-Benz.

Возле дома № 85 по проспекту Победы загорелась Skoda Octavia, после чего огонь перекинулся на Hyundai i30.

На улице Наталии Ужвий, 80, загорелась Audi A4 и передняя часть микроавтобуса Volkswagen Т-4.

Ранее "Апостроф" сообщал, что очевидцы, оказавшиеся рядом в момент пожара магазина Roshen в Киеве, заявили о возможном поджоге здания.