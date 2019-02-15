​Пожар в Roshen в Киеве: свидетели рассказали неожиданные детали, фото

Очевидцы, оказавшиеся рядом в момент пожара магазина Roshen в Киеве, заявили о возможном поджоге здания.

Об этом пишет "Информатор".

По словам свидетелей, они видели подозрительного мужчину в военной форме, который облил наружную сторону здания неизвестной жидкостью и убежал.

Сразу после этого здание загорелось.

На место оперативно прибыли спасатели, которые в считанные минуты потушили огонь. Точную причину возгорания установит следствие, как и то, был ли это поджег.

Как известно, в результате пожара выгорели только два стекла в витрине, вся продукция и мебель внутри остались целыми. К счастью, обошлось без пострадавших.

К слову, ведро, о котором рассказывали очевидцы, действительно лежит около магазина. Однако версия поджога пока проверяется.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в пятницу, 15 февраля, произошел пожар в одном из корпусов Национального авиационного университета. Сотрудник университета написал, что в 11 корпусе НАУ горел подвал с архивом.