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В России умер известный режиссер, работавший в Украине

вторник, 19 марта 2019, 07:59

19 марта в России умер советский и российский кинорежиссер Марлен Хуциев.

Об этом в комментарии ТАСС сообщил представитель Союза кинематографистов России.

Известно, что Хуциев скончался в 7 часов утра в возрасте 93 лет.

16 марта его доставили в реанимацию одной из московских больниц с желудочно-кишечным кровотечением. Отмечается, что режиссера обнаружил сын дома в бессознательном состоянии.

В конце 2018 года Хуциев заявил, что не будет ложиться в больницу без жены Ирины Соловьевой, их госпитализировали вдвоем и поместили в одну палату. 5 января его супруга умерла.

Хуциев также известен по работе в Украине. В 1953—1958 годах работал режиссером на Одесской киностудии, с 1959 года — на киностудии им. Горького, с 1965 года — на киностудии "Мосфильм".

Ранее "Апостроф" сообщал, артист Антин Мухарский, также известный как Орест Лютый выпустил современную пародию на известное всем произведение российского классика Федора Достоевского "Преступление и наказание".

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