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​Грустная жизнь в оккупации: жителям Крыма передали "ободряющий привет" из России

среда, 20 марта 2019, 01:27

Россияне в сети "поддержали" разочаровавшихся в оккупантах крымчан.

Об этом написал в Twitter "Крымский бандеровец".

"Крым.Теперь дадим слово радости по случаю пятой годовщины оккупации отравленному Армянску. Многие не поняли сарказма в основном посте, а недовольных текущим положением дел очень много - заскринил лишь часть. Из россии традиционно посоветовали не скулить, т.к. вся россия так живет", - говорится в сообщении.

Так, в одной из крымских пабликов в соцсетях крымчане пожаловались на оккупантов, на разруху и ужасное состояние экологии на полуострове.

Один из жителей России в ответ написал: "Всем нытикам: ребят, а чего вы ждали? Вы сейчас живете так, как живет вся Россия".

Как сообщал "Апостроф", днями известный российский журналист Андрей Мальгин подловил президента России Владимира Путина на интересной оговорке, которая касается оккупированного Крыма.

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