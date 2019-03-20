​На Донбассе обнаружили мощное оружие из России: опубликованы фото

Россияне на Донбассе применяют против ВСУ и американских беспилотников ОБСЕ новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы.

Об этом пишет InformNapalm.

Об обнаружении на оккупированной территории Украины двух типов новейших российских систем РЭБ сообщила в своем отчете, опубликованном 19 марта, СММ ОБСЕ.

"16 марта БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил автоматизированную станцию помех (Р-330Ж "Житель") на автомобиле" КамАЗ-4310 "и комплекс радиоэлектронной борьбы ("Тирада-2") неподалеку от н. П. Южная Ломоватка (60 км западу от Луганска", - говорится в отчете ОБСЕ.

"Тирада-2" - это система орбитального подавления, предназначенная для бесконтактного вывода из строя спутников связи.

Разработка этой системы началась в 2001 году, а впервые публично о ней заговорили в 2017 В августе 2018 года на форуме "Армия-2018" публично был подписан контракт на поставку Минобороны РФ этой новой системы РЭБ, а осенью прошли испытания.

Исполнитель контракта - Владимирский завод "Электроприбор". В декабре 2018 РИА "Новости" сообщило, что "Тирада-2" в 2019 году поступит на вооружение в Центральный военный округ.

Российская автоматизированная станция радиопомех Р-330Ж "Житель" предназначена для автоматизированного выявления, пеленгования и анализа сигналов источников радиоизлучения в диапазоне частот 100-2000 МГц, а также для создания радиопомех для переносных и мобильных наземных станций (абонентских терминалов) систем спутниковой связи "ИНМАРСАТ" и "Иридиум", навигационной аппаратуры потребителей спутниковой радионавигационной системы "НАВСТАР"(GPS) и базовых станций сотовой системы связи GSM-900/1800. В Украину не поставлялась. Отмечается, что система неоднократно фиксировалась в расследованиях InformNapalm.

Как отметили расследователи, эти два комплекса РЭБ глушат не только спутниковую связь, но и волны КВ и УКВ диапазонов, а также сотовую и транкинговую связь.

"Над линией разграничения часто летает американский стратегический БПЛА RQ-4B Global Hawk. Он оснащен интегрированной системой наблюдения и разведки HISAR (Hughes Integrated Surveillance & Reconnaissance). Это упрощенная и дешевая версия комплекса ASARS-2, разработанного фирмой Hughes (Raytheon?) Для разведывательного самолета Lockheed U-2. Этот комплекс также используется на борту армейского БПЛА RC-7B и продается на международном рынке. комплекс радар SAR/MTI, а также оптический и инфракрасный сенсоры", - говорится в сообщении.

Сообщается, что все три подсистемы могут работать одновременно, а их данные обрабатываются единым процессором. Цифровые данные могут передаваться на землю в режиме реального времени в пределах прямой видимости или через спутниковый канал со скоростью до 50 Мбит/с.

OSINT-аналитики InformNapalm считают, что россияне с помощью новейших станций РЭБ, зафиксированных миссией ОБСЕ 16 марта на оккупированной территории, пытаются глушить канал связи между американским БПЛА и спутником.

Архивные фото местного жителя

Как сообщал "Апостроф", ранее волонтеры InformNapalm нашли доказательства непосредственного участия военнослужащих 68-й бригады кораблей охраны водного района (в / ч 26977) Черноморского флота РФ в операции по захвату Крыма.