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​Волонтеры рассекретили российского моряка, награжденного за захват Крыма: фото

пятница, 22 февраля 2019, 05:41

Волонтеры нашли доказательства непосредственного участия военнослужащих 68-й бригады кораблей охраны водного района (в/ч 26977) Черноморского флота РФ в операции по захвату Крыма.

Соответствующие данные стали известны в ходе мониторинга социальных страниц россиян, сообщает международное сообществе InformNapalm.

Также установлено, что удостоверение к медалям за оккупацию Крыма им подписывал капитан 2-го ранга Алексей Свириденко. Этот военнослужащий фигурирует и в материалах Службы безопасности Украины как один из офицеров, причастных к нападению на украинские корабли 25 ноября 2018 года в нейтральных водах Керченского пролива.

Кива Егор Анатольевич, 16.04.1991 г. р., как место проживания указал в соцсетях Краснодар, его мать Наталья Кива (Солонина) живет в пгт Афипский Северского района Краснодарского края.

Учился в Кубанском государственном университете. Первые армейские фотографии появились в фотоальбоме в ноябре 2013 года. Срочную службу проходил в 68-й бригаде кораблей охраны водного района, в/ч 26977 (68-я БрКОВР ЧФ РФ, оккупированный Севастополь, Украина). Принимал участие в операции захвата Крыма. Награжден министерством обороны РФ медалью за оккупацию Крыма. Фото опубликовал в соцсети.

На фото Егор Кива (слева) с сослуживцем Дмитрием Сомовым (о нем пойдет речь далее).

Мать Егора в своем профиле соцсети опубликовала удостоверение к награде:

Также она в комментариях на своей странице сообщила, что служил сын на тральщике "Вице-адмирал Жуков", бортовой номер 909. Этот морской тральщик входит в состав 68-й БРКОВР.

Сомов Дмитрий Валерьевич, 13.06.1995 г. р., родился в г. Геленджик, Краснодарский край РФ. Возможные места жительства - г. Геленджик (Краснодарский край), пгт Южно-Курильск (Сахалинская область РФ).

Срочную службу проходил в 2013-2014 годах. Как и Егор Кива, служил на морском тральщике "Вице-адмирал Жуков", что дополнительно подтверждается следующей фотографией, где при увеличении видим надпись на спасательном круге - "МТ 909":

Принимал участие в операции захвата Крыма и был награжден за это министерством обороны РФ.

Медали за оккупацию Крыма военнослужащим 68-й БРКОВР подписывал в то время временно исполняющий обязанности (врио) командира бригады капитан 2-го ранга Алексей Свириденко. По состоянию на 2016 год Свириденко - начальник штаба бригады кораблей ОВР.

Как сообщал "Апостроф", волонтеры, в ходе изучения профилей соцсетей российских военнослужащих, нашли фотодоказательство, свидетельствующее о том, что 76-й ремонтно-восстановительный батальонперебрасывал танки на Донбасс.

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