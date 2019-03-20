​Наши соколы: появилось мощное видео учений украинских истребителей и штурмовиков над Азовским морем

Появилось впечатляющее видео учений украинских военных летчиков, которые отработали в небе очень тонкие маневры.

Соответствующее видео публикует ООС.

"Получив приказ командующего объединенных сил, экипажи самолетов тактической авиации взлетают на выполнение учебно-боевой задачи. Ланка истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 выполняют плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли Военно-Морских Сил Украины, которые вышли в поход", - говорится в сообщении.

Так, во время летной смены экипажами самолетов отработан целый ряд задач, среди которых, в частности, взлет парой, противоракетные маневры и тому подобное.

Как отмечается, полеты происходили с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.

"Выполнив полетное задание, самолеты один за другим совершают посадку на одном из оперативных аэродромов в непосредственной близости от района проведения операции Объединенных сил. Летных смен завершено, задание выполнено в полном объеме!", - сообщают в ООС.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео учений Сил специального назначения Вооруженных сил Украины в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе.