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Стало известно о крупных потерях войск Путина в Сирии

среда, 20 марта 2019, 00:22

Российские военнослужащие погибли в Сирии, попав в засаду в районе города Сухна, расположенного недалеко от Пальмиры.

Об этом со ссылкой на местные источники сообщил в своем Facebook аналитик Анатолий Несмиян.

"Местные источники сообщают о 16 погибших из числа сопровождающих конвой, причем по ряду сведений, шесть из них - российские военнослужащие. Понятно, что никаких официальных сообщений не будет, как обычно, что-то всплывет позже - либо из сообщений западных СМИ, либо из российских соцсетей. Война в Сирии давно перешла в фазу "без потерь", хотя в формате партизанской войны, как правило, число потерь может быть вполне ощутимым", - написал он.

При этом Несмиян напомнил, что чуть ранее сообщалось о попадании в плен к боевикам ИГИЛ в том же районе нескольких десятков сирийских военных.

"Идет ли речь об одном и том же случае, сказать сложно - в пустыне действуют несколько десятков крупных - около 80-100 человек - и до полусотни мелких (в пределах 20 человек) групп боевиков", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", после разгрома американскими войсками в феврале 2018 года в Сирии российская ЧВК "Вагнера" фактически превратилась в охранную компанию, а половина наемников сидит без работы.

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