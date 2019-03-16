Безработица, глисты и малярия: как живут наемники ЧВК "Вагнера" после их разгрома в Сирии

После разгрома американскими войсками в феврале 2018 года в Сирии российская ЧВК "Вагнера" фактически превратилась в охранную компанию, а половина наемников сидит без работы.

Об этом "Радио Свобода" рассказал один из бывших командиров наемников.

"Бой под Дейр-эз-Зором сказался, очевидно, на всём бизнесе ЧВК: "Вагнерóв превратили в частную охранную компанию. Ребята, которые приезжают из Сирии и ЦАР, они немножко в шоке: им в командировках оружия даже не дают", – заявил он.

По его словам, в ЦАР бойцы "Вагнера" охраняют золотые прииски принадлежащие компаниям, аффилированным с "поваром Путина" Евгением Пригожиным. Оружие получают, только когда заступают на пост, патроны под расчёт – не как раньше в Сирии или Донбассе.

"Мне рассказывают, что половина личного состава переболела малярией, что медицина полное говно, 20% личного состава погрызла мангровая муха, они все с глистами ходили, их вырезали (мангровые мухи оставляют личинки в теле человека и животных – "Апостроф")", - пояснил экс-наемник.

По сообщениям СМИ, за последние два года "группа Вагнера" засветилась также в Судане, Венесуэле и Ливии, Евгений Пригожин был замечен на встрече Сергея Шойгу с Халифой Хафтаром, главой Национальной армии Ливии со штаб-квартирой в Бенгази.

Согласно официальной версии, Пригожин отвечал только за питание и культурную программу участников встречи. Собеседники журналистов также не слышали, чтобы бойцы "ЧВК Вагнера" ездили в командировки в Ливию, Венесуэлу и Судан, хотя то и дело начинают ходить слухи, "что вот-вот кого-то куда-то отправят".

По словам бывших бойцов ЧВК, половина личного состава "вагнеровцев" сидит сейчас без работы. Один отряд из граждан Украины расформировали, два отряда находятся в Сирии и два в ЦАР, но и то не полностью: пока половина отряда в командировке, вторая отдыхает дома.

Это, впрочем, вряд ли говорит о закате империи Пригожина: агентство Bloomberg писало о том, что консультанты и бойцы ЧВК работают также в Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в Анголе, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мозамбике и Зимбабве. Речь, впрочем, не идёт об участии в военных действиях.

Как сообщал "Апостроф", ранее всплыли новые данные о связи ЧВК "Вагнера" со спецслужбами Путина.