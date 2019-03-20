В сети показали яркую "дорожную" пародию на суперхит группы Kazka

Жители Львовской области, чтобы привлечь внимание к жуткому состоянию дорог в своем районе, сняли клип-пародию на хит группы KAZKA "Плакала".

Соответствующее видео опубликовано на Facebook странице пользователя Roman Hrom.

Как отмечается в комментарии к видео, клип был снят на дороге Мшанец-Стрелки в Старосамборском районе Львовской области.

"Этой дорогой пользуются 11 сел. Из года в год ситуация стабильно ужасная. Деятельность автодора тут ограничивается тем, что время от времени засыпают большие ямы шутром (смесью гравия и песка – прим. ред.) из реки", – говорится в комментарии.

Авторы видео призывают подписать петиции о капитальном ремонте дороги: одна для Львовского областного совета, другая – для Кабмина.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", нидерландский диджей и музыкальный продюсер марокканского происхождения Фадиль Эль Гуль, более известный под псевдонимом R3hab, записал ремикс на трек "Плакала" украинской группы KAZKA.