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В сети показали яркую "дорожную" пародию на суперхит группы Kazka

среда, 20 марта 2019, 16:59

Жители Львовской области, чтобы привлечь внимание к жуткому состоянию дорог в своем районе, сняли клип-пародию на хит группы KAZKA "Плакала".

Соответствующее видео опубликовано на Facebook странице пользователя Roman Hrom.

Как отмечается в комментарии к видео, клип был снят на дороге Мшанец-Стрелки в Старосамборском районе Львовской области.

"Этой дорогой пользуются 11 сел. Из года в год ситуация стабильно ужасная. Деятельность автодора тут ограничивается тем, что время от времени засыпают большие ямы шутром (смесью гравия и песка – прим. ред.) из реки", – говорится в комментарии.

Авторы видео призывают подписать петиции о капитальном ремонте дороги: одна для Львовского областного совета, другая – для Кабмина.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", нидерландский диджей и музыкальный продюсер марокканского происхождения Фадиль Эль Гуль, более известный под псевдонимом R3hab, записал ремикс на трек "Плакала" украинской группы KAZKA.

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